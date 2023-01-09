Кравцов заявил Путину о 99% доступности детских садов в стране

Министр просвещения Сергей Кравцов 9 января в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на сегодняшний день уровень доступности детских садов в стране достигает 99%.

«Следующее направление — детские сады. Здесь в целом решена задача доступности детских садов: сегодня — 99%, несколько лет назад это было 80%», — приводятся слова Кравцова на сайте президента.

Также, отметил министр, в стране продолжается реализация масштабной программы по строительству школ, в рамках которой построено около 700 учреждений, а по всем программам — 900. Кроме того, многие учебные заведения имеют бассейны и современные столовые.

В настоящий момент таких темпов и объемов строительства нет нигде в мире, добавил Кравцов.

«Важнейшая программа капитального ремонта школ, инициированная вами. Здесь мы подходили так, чтобы те средства, которые есть в регионах, оставались тоже на капитальный ремонт», — сообщил министр.

Еще в июне 2021 года Путин призвал запустить в стране программу капитального ремонта школ. Тогда президент отмечал, что 72% школьных зданий нуждается в текущем ремонте, а 10% — в капитальном.

В августе 2021 года Путин поручил отказаться от учебы в три смены к 2023/24 учебному году. Кроме того, президент обязал правительство обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет.

Также президентом было поручено обеспечить подготовку и запуск программы, направленной на капитальный ремонт в 2022–2026 годах более 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций (из них не менее 3 тыс. зданий в 2022–2023 годах), для чего необходимо предусмотреть выделение средств федерального бюджета, а также представить предложения по решению проблемы наличия зданий школ, находящихся в аварийном состоянии.