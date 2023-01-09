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В МГИМО спрогнозировали последствия беспорядков в Бразилии

Профессор МГИМО Окунева: участников беспорядков в Бразилии будут выявлять и предавать суду
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Участники беспорядков в Бразилии будут наказаны по всей строгости закона. Таким мнением 9 декабря с «Известиями» поделилась заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО МИД РФ профессор Людмила Окунева.

Массовые беспорядки сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Манифестанты требовали отставки действующего главы государства Лулы да Силвы.

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«Случившееся как под копирку повторяет пресловутый штурм Капитолия. В данном случае это уже не карикатура, а реальные действия. Ответ будет таким же, как в США, — участников будут выявлять и предадут суду», — сказала Окунева.

Эксперт отметила, что недопустимо, чтобы недовольство результатами выборов выливалось в антидемократические действия, напоминающие госпереворот, — именно так характеризуют происшедшее и сам Лула, и руководители законодательной и судебной ветвей власти.

По мнению Окуневой, участники антиправительственных выступлений будут наказаны по всей строгости закона.

«Я думаю, что меры будут приняты только в отношении протестующих, которые превратили мирный протест, имевший место во время всего периода транзита власти (ноябрь–декабрь 2022 года), в подлинный погром, когда вандалы разгромили здания трех ветвей власти. Такого в Бразилии еще не было. Участники будут, конечно, наказаны, об этом сказал и сам Лула», — сказала специалист.

Ранее Окунева в разговоре с «Известиями» отметила, что причина недовольства бразильцев — в серьезной и глубокой политической поляризации.

Как сообщает телеканал Globo, бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января. В свою очередь, сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают действия организаторов беспорядков в Бразилии. Кроме того, он отметил, что Москва высоко ценит усилия действующего бразильского президента по развитию двусторонних отношений.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

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