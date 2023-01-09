Следы лекарств нашли в колбасе в Псковской области

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора обнаружили остатки лекарств в пробах мясной продукции в Псковской области. Несоответствие по показателю КМАФАнМ выявили в пробах колбасы «Докторская», сосисок «Молочные» и мясного продукта «Колбасное изделие вареное. Сосиски молочные».

Как уточнили Псковской ленте новостей в пресс-службе ведомства, установлено наличие таких лекарств, как сульфаметазин и сульфаметоксипиридазин.

Отклонения от норм по показателям жирно-кислотного состава выявили в шести пробах молока и молочной продукции. В частности, нарушена массовая доля влаги и белка, есть стерины.

По фактам нарушений возбуждены административные дела, вынесено семь предостережений о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства, пишет Псковское агентство информации.

Всего с начала 2022 года управление Россельхознадзора на территории Псковской области исследовало 244 пробы пищевой продукции и кормов.