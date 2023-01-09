Туристический поток увеличился на 18% в Кисловодске в 2022 году
Количество туристов выросло на 18% в 2022 году в Кисловодске (Ставропольский край). Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на информацию городской администрации.
Всего Кисловодск посетили 376,6 тыс. человек. Суммарная загрузка санаториев города-курорта составила 82,1%. Загрузка гостиниц значительно увеличилась и составила 70,2%.
Всего в Кисловодске, который является курортом федерального значения, находятся 42 санатория и 88 гостиниц. По словам главы города Евгения Моисеева, Кисловодск стал местом для лечебного, событийного, спортивного и других видов туризма.
В новогодние праздники самыми популярными направлениями для путешествий стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца.