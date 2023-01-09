Экономист допустил в январе рост курса доллара выше 73 рублей

В начале января на рынке наблюдается волатильность рубля (резкое снижение и повышение курса). Так, согласно данным сайта Мосбиржи, если еще в конце прошлой недели доллар поднимался до 72 рублей, то к 9 января упал ниже 70 рублей. Евро достиг 74,8 рубля, юань — почти 10,3 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», с чем это связано и какой курс прогнозируется в этом месяце.

По его словам, волатильность рубля в начале января — «лишь отголоски взрывной турбулентности и ослабления нацвалюты конца 2022 года».

«На рынок только сегодня после выходных вернулись основные участники, и колебания первой недели были точно непоказательны. Сейчас, на фоне возросшей ликвидности, и формируется более-менее адекватный курс», — сказал эксперт.

Как уточнил Зельцер, на рубль влияет динамика экспорта и импорта. «Экспорт подавлен на фоне снижения абсолютных объемов поставки сырья и резкого расширения спреда Brent и Urals не в пользу нашей смеси», — объяснил он.

В то же время импорт продолжает восстанавливаться за счет азиатского направления, поэтому наблюдается более сильная динамика китайского юаня, отметил эксперт.

Он не исключил в моменте более высоких уровней доллара США, евро, юаня, однако, по оценкам «БКС Мир инвестиций», основной этап девальвации (снижение курса нацвалюты страны по отношению к валютам других государств. — Ред.) завершен. Возможные скачки валютных пар вверх будут носить временный характер, добавил Зельцер.

«И даже если доллар в моменте отправится на максимумы декабря, выше 73 рублей, он будет способен также быстро упасть к 70 рублям и даже ниже. Сопротивление в юане — область 10,6 рублей, а поддержка теперь 10,3 рублей, и, если смотреть чуть шире, чем несколько недель, в дальнейшем не исключаем даже очередного теста планки 10 рублей», — заключил эксперт.

В то же время аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, комментируя снижение курса доллара 9 ноября, уточнил, что в этот день рубль укреплялся почти на 3,5%.

«Инструмент таким образом вернулся к верхней границе известного рынку диапазона 65–70 рублей, что вполне логичного с позиции параметров платежного баланса. При условии, что баланс экспорта и импорта останется в имеющейся конфигурации, то есть счет текущих операций будет профицитным, рубль сохранится в указанном коридоре», — считает Джиоев.

При этом аналитик напомнил, что рыночная волатильность — обычное явление первых послепраздничных торгов.

Ранее 9 января глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет выразила мнение, что на протяжении 2023 года национальная валюта будет стремиться к балансовому для российской экономики курсу 75 рублей за $1.

Телеканал CBS 28 мая прошлого года назвал рубль самой эффективной валютой в мире в 2022-м.