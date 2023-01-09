Каникулы продлили школьникам в Татарстане из-за морозов

В школах Татарстана продлили новогодние каникулы на два дня. Причины — резкое похолодание и сильные морозы. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки. В ведомстве при этом уточняют, что весенние каникулы будут на два дня короче.

В Татарстане действует штормовое предупреждение из-за похолодания до –41 градуса. Inkazan.ru уточняет, что в Менделеевском районе решение об отмене занятий во всех школах приняли 8 января.

В Казани в сильные морозы закрыли катки на Черном озере и в сквере 100-летия стройотрасли республики. В мэрии посоветовали жителям теплее одеваться, не забывать о термобелье, шапках и варежках, а если есть возможность, то остаться дома, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее, 9 января, МЧС по Карелии посоветовало жителям не выпускать детей на улицу из-за сильного ветра. При порывах его скорость может достигать 17 м/с.