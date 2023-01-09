Реклама
Прямой эфир
Общество
С начала эскалации в ДНР погибли более 4,4 тыс. мирных жителей
Авто
Россияне в декабре стали чаще покупать автомобили
Мир
Песков отверг влияние на СВО новых поставок вооружения Украине со стороны Запада
Армия
Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации
Армия
В Кремле заявили об абсолютном доверии к информации Минобороны о ходе спецоперации
Мир
Песков опроверг сообщения о переговорах Козака по теме перемирия с Украиной
Мир
Украина попросила Грузию вернуть переданные в 2008 году ЗРК
Политика
В Госдуме указали на страх Запада потерять «хрупкую нить» диалога с Россией
Общество
Предпринимателя Зимина обвиняют в незаконном отчуждении акций BelkaCar
Мир
Эксперт назвала политическую поляризацию причиной беспорядков в Бразилии
Авто
Mercedes спрогнозировал в 2023 году двузначный рост продаж в Индии
Мир
В Вене экоактивисты приклеили себя к асфальту и перекрыли улицы
Сюжет:

С начала эскалации в ДНР погибли более 4,4 тыс. мирных жителей

СЦКК: с начала эскалации в ДНР погибли 4409 мирных граждан, в их числе 132 ребенка
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала эскалации погибли свыше 4,4 тыс. граждан, среди них 132 ребенка. Об этом в понедельник, 9 января, проинформировали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Горький счет: за восемь лет военных действий в Донбассе погибли тысячи мирных жителей
Правдивые истории человеческих трагедий

«За 326 дней эскалации на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции по защите Донбасса. — Ред.) погибли 640 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе спецоперации территории погибли 3769 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего — 4409, в том числе детей — 132», — сказано в опубликованном сообщении.

Кроме того, в публикации уточняется, что до начала СВО в ДНР были ранены 3993 мирных жителя, в числе которых 250 детей. СЦКК уточнил, что украинские военные с начала эскалации выпустили по территории ДНР 178 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«За 326 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14 615 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 14 284. <...> Противником выпущено 94 879 боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет из ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса. — Ред.) «Точка-У», 178 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 12 499 ракет РСЗО (122 мм), а также 18 661 снаряд калибром 155 мм», — отмечено в заявлении.

Также уточняется, что зафиксировано 87 случаев подрыва на минах ПФМ-1 «Лепесток», повреждены 9465 жилых домов и 2303 объекта гражданской инфраструктуры.

Днем ранее две женщины 1963 и 1971 годов рождения погибли в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС из «Точки-У». Электростанция получила повреждения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Обстрелы со стороны ВСУ участились с февраля 2022 года, так как Запад начал передавать свое вооружение украинской стороне.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023