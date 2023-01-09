С начала эскалации в ДНР погибли более 4,4 тыс. мирных жителей

В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала эскалации погибли свыше 4,4 тыс. граждан, среди них 132 ребенка. Об этом в понедельник, 9 января, проинформировали в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 326 дней эскалации на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции по защите Донбасса. — Ред.) погибли 640 гражданских лиц, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе спецоперации территории погибли 3769 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего — 4409, в том числе детей — 132», — сказано в опубликованном сообщении.

Кроме того, в публикации уточняется, что до начала СВО в ДНР были ранены 3993 мирных жителя, в числе которых 250 детей. СЦКК уточнил, что украинские военные с начала эскалации выпустили по территории ДНР 178 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«За 326 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14 615 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 14 284. <...> Противником выпущено 94 879 боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет из ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса. — Ред.) «Точка-У», 178 ракет РСЗО HIMARS, 255 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 12 499 ракет РСЗО (122 мм), а также 18 661 снаряд калибром 155 мм», — отмечено в заявлении.

Также уточняется, что зафиксировано 87 случаев подрыва на минах ПФМ-1 «Лепесток», повреждены 9465 жилых домов и 2303 объекта гражданской инфраструктуры.

Днем ранее две женщины 1963 и 1971 годов рождения погибли в результате удара ВСУ по Старобешевской ТЭС из «Точки-У». Электростанция получила повреждения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Обстрелы со стороны ВСУ участились с февраля 2022 года, так как Запад начал передавать свое вооружение украинской стороне.

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