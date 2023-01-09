Новогодние елки будут собирать на переработку в Свердловской области
Хвойные деревья начали принимать на переработку в Свердловской области после Нового года. Местных жителей просят не выбрасывать елки в мусорные контейнеры.
По данным ЕМУП «Спецавтобаза», оставлять деревья следует в отсеке для крупногабаритных отходов. Если отсека нет, елку можно поставить рядом с мусорными баками так, чтобы она не мешала проезду транспорта. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Специалисты уточняют, что предварительно елку необходимо очистить от игрушек и мишуры.
Вывозом деревьев до 31 января будет заниматься спецтехника. Кроме того, специализированные пункты сбора елей откроются в Верхней Пышме, Арамиле и поселке Светлый.
Елки будут переработаны в щепы, которые в дальнейшем могут быть использованы для различных технологических нужд.