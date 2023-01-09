В Германии протестующие экоактивисты забросали полицейских камнями

В немецком Лютцерате экоактивисты забросали полицейских камнями. Также социалисты-анархисты вместе с защитниками климата остановили экскаватор с ковшовым колесом, передает телеканал «Известия». Ранее энергетическая компания запланировала в Лютцерате добычу угля. Согласно постановлению, деревня должна быть полностью освобождена от людей до конца января. Экоактивисты протестуют против добычи и хотят сохранить Лютцерат.

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