Детские сады и школы Рязани подключили к теплоснабжению после аварии
В Рязани к теплоснабжению подключили все детские сады и школы, которые остались без отопления и горячей воды после аварии на Дягилевской ТЭЦ. В учреждениях сформировали дежурные группы, куда принимают детей, которые не могут остаться дома.
Как рассказали РИА «7 новостей» в ДЮЦ «Надежда», сегодня, 9 января, занятия отменили. В центре «Приокский» воспитанников смогут принять во второй половине дня.
Тем временем в городской администрации назвали срок, когда тепло подадут в жилые дома, оставшиеся без отопления. Подачу тепла возобновят постепенно. Полностью теплоснабжение должны восстановить к 21:00.
Всего без отопления осталось 19 жилых домов. Специалисты Дягилевской ТЭЦ в течение светового дня планируют заменить участок трубопровода, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на главу мэра Елену Сорокину.
Авария произошла рано утром 9 января. Она стала причиной отключения горячей воды и отопления в домах жителей Приокского, Недостоево и Канищево.
Сегодня в Рязани –17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –21 градуса.