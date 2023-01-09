Три человека пострадали в ДТП на трассе в Омской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области. Три человека госпитализированы с травмами.
Авария произошла вечером 8 января недалеко от поселка Калинино. 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился с управлением и допустил столкновение с машиной Daewoo, за рулем которой находился 19-летний водитель. Об этом сообщает ИА «Город55».
У водителя ВАЗа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также травмы груди и живота. Мужчина впал в кому. Кроме того, госпитализированы водитель и 27-летний пассажир иномарки.
По факту аварии проводится проверка.
Утром 9 января два автобуса столкнулись в Павлово (Нижегородская область). Травмы получили шесть человек.