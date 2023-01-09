Шесть купелей обустроят в Челябинске к Крещению
Шесть купелей организуют на территории Челябинска для крещенских купаний. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на заместителя мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.
По две проруби будут обустроены на озере Смолино, Первом озере, а также на Шершневском водохранилище. Обеспечивать безопасность граждан во время купания будут экстренные службы.
Крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января.
Ранее в этот день сообщалось, что в Удмуртии будет организовано 60 мест массового купания. Кроме того, в Ижевске пройдет Фестиваль ангелов и архангелов, в рамках которого на нескольких площадках установят ледовые скульптуры.