Макрон рассказал о «парадоксе» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал лидера России Владимира Путина «не неприятным человек». Об этом сообщила 8 января газета The Telegraph.

«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Вот в чем парадокс», — сказал Макрон.

5 декабря 2022 года Макрон заявил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По его словам, лучший способ восстановить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала связи. Он подчеркнул, что единственный способ закончить конфликт — путем переговоров.

В ответ помощник президента РФ Юрий Ушаков указал на то, что Макрон много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.

До этого, 27 октября, президент РФ заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном.

Как рассказала еще летом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Она сообщила, что один из их телефонных разговоров записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша.