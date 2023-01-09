В новогодние праздники Музей Победы посетило рекордное количество человек

Более 62 тыс. человек посетили Музей Победы в праздники. Большой популярностью пользовался квест «Елка Победы», сообщает телеканал «Известия». По посещаемости Музея Победы установлен абсолютный рекорд. Также в честь Нового года были представлены около 100 раритетных украшений. Уникальные праздничные игрушки музею передали жители Москвы. Среди популярных экспозиций — «Подвиг народа», «Битва за Москву, Первая Победа», «Художник эпохи».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.