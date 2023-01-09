Потепление на 15 градусов прогнозируют в Ростовской области

Температура воздуха поднимется на 15 градусов в течение недели в Ростовской области. При этом осадки в регионе не ожидаются.

9 января столбики термометров опустились до –15 градусов ночью, температура днем составляет около –12 градусов. Аналогичные погодные условия ожидаются 10 января. По прогнозам синоптиков, 11 января температура повысится до –5 градусов в светлое время суток, при этом ожидается высокая облачность.

К 13 января температура достигнет +5 градусов в дневные часы и +1 градуса по ночам. Об этом пишет RostovGazeta.

Об опасных погодных условиях в ряде регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 9 и 10 января морозы в Костромской и Ярославской областях будут достигать –40 градусов. В Томской, Кемеровской и Новосибирской областях скорость ветра будет достигать 24–27 м/с.