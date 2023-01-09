Школы Липецка перевели на очный режим работы после дистанционки

В Липецке школы продолжили работу в очном формате. После каникул ни одно учебное заведение не закрыто на карантин. В обычном режиме работают и детские сады. Групповые занятия восстановили и в кружках и секциях дополнительного образования.

Как рассказали Lipetskmedia в городском департаменте образования, ситуация с заболеваемостью в Липецке нормализовалась. Впрочем, родители школьников всё же имеют право перевести детей на дистанционное обучение.

GOROD48 напоминает, что, в соответствии с распоряжением главы регионального управления Роспотребнадзора, школы Липецка проводили занятия в онлайн-режиме в период с 19 по 30 декабря.

Ранее, 7 января, Роспотребнадзор сообщал о том, что в России пока не обнаружили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, который получил название «Кракен». В ведомстве отметили, что новый штамм действительно более заразный, однако, согласно заявлению ВОЗ, в настоящее время нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания.