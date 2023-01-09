Больше 50 пожаров ликвидировали в ХМАО во время новогодних каникул
С 1 по 9 января в Ханты-Мансийском автономном округе потушили 52 пожара. Причинами возгорания стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, а также неисправность проводки.
Из горящих помещений удалось спасти восемь человек. Три человека погибли. Серьезный пожар был зарегистрирован в Нягани. При пожаре в кафе в ночь на 8 января были обнаружены тела двух сотрудников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, пишет Muksun.fm.
Во время каникул в правоохранительные органы было подано 32 заявления о случаях мошенничества и дистанционных краж. Общий ущерб потерпевших составил почти 8 млн рублей.
В Уфе вечером 8 января загорелся деревянный барак. Два человека погибли, женщина получила травмы. Без жилья остались 25 человек.