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Mercedes спрогнозировал в 2023 году двузначный рост продаж в Индии
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Mercedes спрогнозировал в 2023 году двузначный рост продаж в Индии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Компания Mercedes надеется на рост продаж своих автомобилей в Индии в 2023 году, несмотря на опасения возможного повышение цен из-за снижения курса рупии. Об этом 9 января пишет агентство «Прайм».

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По информации управляющего директора Mercedes-Benz India Сантоши Ийера, в 2022 году продажи немецкого автопроизводителя в Индии выросли на 41%, до 15 822 единиц.

Такой результат является самым высоким, а портфель заказов марки уже составляет около 6 тыс. машин. Однако представитель бренда добавил, что для местного рынка сбыт дорогих автомобилей немецкого бренда может уменьшиться из-за риска снижения индийской рупии, в результате Mercedes может повысить цены.

«Если рупия просядет еще немного, это приведет к дополнительному повышению цен. Так что это некоторое препятствие в плане потенциала роста. Но мы начали 2023 год с очень хорошими заказами, и это внушает нам уверенность в возможности роста на двузначный процент даже в 2023 году», — пояснил Сантоши Ийер.

Аналитики отметили, что в 2022 году индийская рупия снизилась к американскому доллару на 10%, что является самым сильным падением местной валюты с 2013 года. Mercedes в 2023 году намерена выпустить в Индии 10 новых моделей машин, большинство из которых будет стоить более 10 млн рупий (примерно 8 473 800 рублей). Новинки будут включать в себя бензиновые модели, электромобили и подключаемые гибриды. В 2022 году компания выпустила в Индии три электромобиля, в том числе местной сборки — электрическую версию флагманского седана С-класса.

6 января компания Mercedes-Benz сообщила о намерении создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей. Автопроизводитель планирует создать более 10 тыс. пунктов быстрой подзарядки до конца 2030 года. Первые станции появятся в течение 2023 года в Северной Америке и будут совместимы с электромобилями других марок. Как отмечается, автоконцерн уже ведет переговоры с партнерами в Европе и Китае.

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