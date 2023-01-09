В Вене экоактивисты приклеили себя к асфальту и перекрыли улицы

Экоактивисты движения «Последнее поколение» 9 января в Вене приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах, тем самым перекрыв ряд улиц. Они предупредили, что подобные акции продолжатся и 10 января.

«В первый учебный день после завершения школьных каникул мы снова на улице, чтобы защитить жизнь. На улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе мы создали перед школами зоны, свободные от транспорта», — рассказали участники акции в Twitter.

Активисты подчеркнули, что на данный момент они освободили дороги, но пообещали вернуться во вторник.

В социальных сетях свидетели события отметили, что акция сопровождалась протестами со стороны автовладельцев, в то время как на тротуаре собралась группа поддержки активистов, которые поддерживали их поведение. Полицейские смогли освободить проезжую часть от активистов, но на некоторых улицах образовались пробки.

К протестующим обратился водитель городского электробуса, отметив, что они приклеили себя к полосе для общественного транспорта, а он в Вене электрический и не наносит вреда экологии. После этого активисты сами освободили полосу.

23 декабря 2022 года стало известно о том, что семь климатических активистов движения Futuro Vegetal приклеили себя к окружной трассе М-30 в Мадриде в знак протеста против деятельности мясных компаний. Они выступили против финансирования испанского агропродовольственного рынка, который адаптируется к новой климатической парадигме, продолжая при этом загрязнять окружающую среду.