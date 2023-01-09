Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Об этом 9 января сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении <...> Смольянинова», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад артист в интервью одному из западных СМИ заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он также добавил, что ему «плевать на Россию», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко сказала в разговоре с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что Смольянинов либо сошел с ума, либо показал свою истинную позицию, с которой давно жил.

В октябре прошлого года суд признал Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса.

Согласно выводам эксперта-лингвиста, высказывания актера характеризуют действия армии России как «захватнические и связанные с геноцидом».