Более 700 саратовских школ отменили занятия из-за морозов
В Саратовской области из-за похолодания 714 школ перевели на дистанционный режим. 9 января остались дома учащиеся 1-6 классов более 500 школ 19 районов и городских округов, учащиеся 1-9 классов школ Ершовского, Краснокутского и Энгельсского районов.
В 183 школах 19 районов, а также поселков Светлый и Михайловский полностью отменили уроки для всех учеников.
ИА «Взгляд-инфо» пишет, что накануне, 8 января, администрация Саратова сообщила об отмене уроков в 1-6 классов. С подобными заявлениями позже выступили администрации Энгельсского и Балаковского районов. В Вольском районе отменили занятия для всех классов.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае из-за снегопада родители отвезли ребенка в детский сад на собачьей упряжке. Семья мальчика профессионально занимается разведением «самоедов». Все собаки имеют чемпионские титулы, а зимой катают детей на упряжках.