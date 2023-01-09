Актер Артур Смольянинов: высказывания о России и уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Причиной послужили высказывания артиста о стране. При этом кинодеятель ранее уже был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Чем известен актер и что он говорил о России — читайте в материале «Известий».

Фильмы Артура Смольянинова

Смольянинов известен российскому зрителю как актер кино и театра. С 2006 года он регулярно появлялся на сцене московского театра «Современник» в постановках «Голая пионерка», «Три сестры», «Шарманка», «Горячее сердце» и других. В качестве режиссера выступил при постановке спектакля «Посвящается Ялте» по одноименной поэме Иосифа Бродского.

В кино же дебютом Смольянинова был фильм «Кто, если не мы» режиссера Валерия Приемыхова. После премьеры молодого актера стали приглашать и на другие кинопроекты. Наиболее широкую известность ему принесли роль Лютого в фильме об афганской войне «9-я рота» Федора Бондарчука и образ врача скорой помощи Олега Самарина в сериале «Самара». Запомнился Смольянинов зрителям и по картинам «Жара», «Книга мастеров», «Елки», «Яна+Янко» и другим.

Кроме того, актер в 2014 году принял участие в популярном проекте «Ледниковый период».

Артур Смольянинов о России

Еще весной актер начал негативно высказываться о проведении Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Из-за этого Смольянинов лишился многих предложений о сотрудничестве, а в октябре и вовсе уехал работать в США. В конце того же месяца Гагаринский суд Москвы счел Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Инстанция постановила взыскать с актера штраф в размере 30 тыс. рублей. Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинова характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».

В январе 2023 года артист вновь поразил соотечественников провокационными словами. По словам актера, если бы он принимал участие в конфликте, то воевал бы на стороне Украины. Более того, по словам артиста, ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Также Смольянинов уточнил, что в настоящий момент работает в Латвии, где ходит на кастинги в рекламные агентства. За рубежом актер, по собственному признанию, уже не так востребован, ввиду чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».

Высказывания Артура Смольянинова о России — реакция

8 января депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. На следующий день председатель ведомства Александр Бастрыкин отдал соответствующее поручение.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Известиями» предрекла артисту падение в глазах соотечественников и зрителей. Высказывания Смольянинова она не смогла оправдать даже эмоциональностью.