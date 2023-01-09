Школьник пострадал при взрыве петарды в Волгограде
Подростка доставили в больницу после взрыва петарды в Волгограде. 12-летний мальчик получил травмы пальцев.
Инцидент произошел 8 января во дворе на улице Героев Малой Земли. По данным экстренных служб, петарда взорвалась прямо в руках мальчика. Подростка доставили в больницу № 15 с повреждением пальцев на левой кисти, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».
1 января житель Пушкино в Московской области лишился четырех пальцев в результате взрыва самодельного фейерверка. Пострадавший увлекался изготовлением петард. При попытке организации салюта фитиль не загорелся, тогда мужчина решил самостоятельно поменять фитиль и просверлил петарду шуруповертом. Это привело к детонации. Потерпевший госпитализирован.