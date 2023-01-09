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Дело о картельном сговоре на рынке ГСМ возбудили в Тамбовской области

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В Тамбовской области ФАС России возбудила дело о картельном сговоре на рынке горюче-смазочных материалов. Действия нарушителей грозили увеличением бюджетных расходов.

Фигурантами дела выступают ООО «Промторг», ООО «Нефтетранс-Тамбов» и ООО «Эко». ФАС России признали их нарушившими антимонопольное законодательство, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Выяснилось, что компании заключили картельное соглашение для того, чтобы поддержать цены на торгах. При их участии состоялось 369 торгов на поставку ГСМ для нужд региональных государственных учреждений и организаций.

Торги проводились в период с 2018 по 2022 год. Сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 301,5 млн рублей.

Доказательства нарушений удалось получить во время внеплановых проверок в 2021 году. Выяснилось, что компании находились по одному адресу и использовали общую инфраструктуру для участия в торгах. От конкурентной борьбы во время торгов они отказались.

Организациям грозят оборотные штрафы. Материалы дела передадут в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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