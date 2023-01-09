Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Челябинской области
Морозы до –40 градусов установились на территории Челябинской области. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Из-за низкой температуры воздуха 9 января были отменены занятия в школах Магнитогорска, Миасса, Челябинска, а также нескольких районов. Об этом сообщает Kursdela.biz.
Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность в условиях морозов. На трассе М-5 «Урал» по маршруту Аша — Кропачево в связи с похолоданием сломался автобус. Пассажиров пересадили на попутный транспорт.
Аномальные морозы сохранятся в регионе 10 января.
Ранее в этот день экстренное предупреждение было объявлено в Карелии. В юго-западных районах ветер усилился до 17 м/с.