Севшее на мель в Суэцком канале судно перевозило кукурузу с Украины в КНР
Сухогруз Glory, который 9 января сел на мель в Суэцком канале, перевозил кукурузу с Украины в КНР. Судно сняли с мели. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на информацию Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.
В настоящее время судно сняли с мели. Оно перевозит свыше 65 тыс. т кукурузы.
По имеющимся данным, сухогруз прошел инспекцию в СКЦ 3 января.
О том, что грузовое судно Glory длиной 225 м село на мель в районе города Эль-Кантара, стало известно ранее в этот день. Глава администрации канала Усама Рабиа отмечал, что село оно «слегка», на навигацию это никак не повлияло.
Причины случившегося не сообщаются.