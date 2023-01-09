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Российские авиакомпании в новогодние праздники увеличили перевозки пассажиров

Росавиация: в период новогодних праздников российские авиакомпании обслужили более 2,26 млн пассажиров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В новогодние праздники, с 1 января по 8 января, российские авиакомпании перевезли более 2,26 млн пассажиров. Показатель объема авиаперевозок относительно аналогичного период прошлого года увеличился на 11,3%, сообщила пресс-служба Росавиации 9 января.

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«Следует особо отметить, что в ряде регионов России в период новогодних каникул отмечались сложные метеоусловия. Например, в Московском регионе — от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномально низких температур. Аномальные холода также были отмечены в центральной части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозчики и аэропорты приняли своевременные меры для оптимизации работы в этот период.

При этом на внутренних воздушных линиях наибольшим спросом пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу.

Ранее, 28 декабря, в Росавиации сообщили, что, по предварительным оценкам, рост объемов региональных авиаперевозок по итогам 2022 года составил от 5 до 8%. Тогда же стало известно, что российские власти в прошлом году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий.

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