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Дилеры сообщили об исчерпании на складах запасов Lada Largus и Xray
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Дилеры сообщили об исчерпании на складах запасов Lada Largus и Xray

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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У дилеров АвтоВАЗа заканчиваются автомобили моделей Largus, Xray, а также Vesta. Об этом 9 января сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление генерального директора компании «Прагматика Lada Купчино» Игоря Бадера.

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«На конец декабря 2022 года у дилеров по всей территории России оставалось 105 автомобилей Xray — это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров, 255 автомобилей Largus — это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема», — сообщил директор автосалона. По информации специалиста, в среднем на площадке осталось примерно два-три автомобиля Vesta, по одной машине Largus и далеко не у каждого дилера есть модель Xray.

Директор «Прагматика Lada Купчино» полагает, что в ближайшее время купить новую Vesta, Xray или Largus в России будет не так просто.

30 декабря в Минпромторге сообщили, что программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование. В ведомстве уточнили, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 млрд рублей, льготного лизинга — 2 млрд рублей, а на программу субсидирования покупки газомоторной техники — 2,7 млрд рублей. Действие программы льготного автокредитования на 2023 год будет распространяться на легковые машины стоимостью до 2 млн рублей, а скидка по ней составит 20 или 25% (для регионов Дальнего Востока). Приобрести с госсубсидией можно будет новые автомобили «Группы ГАЗ», УАЗ, Lada, а также китайский кроссовер Haval Jolion, который выпускается на предприятии в Тульской области.

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