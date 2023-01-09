В Удмуртии в праздник Крещения организуют 60 купелей
На территории Удмуртии организуют 60 мест массового купания в праздник Крещения. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на главу регионального управления МЧС Сергея Пряженцева.
Купели будут организованы 19 января. Кроме того, в Ижевске в ближайшие дни будет проходить Фестиваль ангелов и архангелов, в рамках которого на нескольких площадках установят ледовые скульптуры. Жителей Удмуртии просят соблюдать осторожность во время православного праздника.
«У нас впереди важный христианский праздник Крещения. Прошу глав городов и районов, комитет по делам ГО и ЧС совместно с оперативными службами сделать все, чтобы традиционные крещенские купания прошли комфортно и безопасно. Жителей республики прошу соблюдать осторожность», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В ближайшие дни в Удмуртии будут сохраняться аномальные морозы, в связи с которыми медики переведены на усиленный режим. За время каникул в регионе зарегистрировано 45 случаев обморожения.