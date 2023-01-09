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Китайский Новый год в 2023 году: когда начинается, точное время, сколько длится

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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В воскресенье, 22 января, начинается китайский Новый год. Ежегодно дата отличается, так как приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Оригинальное название праздника, который продлится до 9 февраля, — Чуньцзе. Дословно переводится как Праздник весны.

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В первый день года и первый день весны китайцы устраивают семейный ужин. Затем проводятся народные гулянья, которые сопровождаются запуском фейерверков. Звуки салютов, согласно преданию, отпугивают злых духов и привлекают финансовое благополучие.

Тема благосостояния — центральная в китайском Празднике весны. Жители КНР дарят друг другу красные конверты с деньгами. Считается, что они непременно принесут счастье. Можно привлечь доход в дом, утверждают они, и другими способами. Например, поставив фигурку «тотемного» животного в центре комнаты.

Кто по восточному календарю будет покровителем 2023 года многим россиянам уже известно — черному водяному кролику. Он полноценно вступает в свои права именно с наступлением китайского Нового года; сулит мир, плодородие, спокойствие и семейное счастье.

Из-за разницы во времени китайский Новый год наступит в 19:00 мск 21 января.

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