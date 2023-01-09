Житель Оренбурга перечислил мошенникам свыше 2 млн рублей
В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 25-летнего мужчины. Местный житель перечислил злоумышленникам свыше 2 млн рублей.
По словам потерпевшего, ему поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она убедила мужчину, что кто-то якобы пытается оформить кредит на его имя. Для отмены операции собеседница уговорила оренбуржца подать «встречную» заявку на кредит, пишет РИА «Оренбуржье».
Местный житель оформил две кредитные карты и три кредита. Также он оформил по указанию мошенницы платежное приложение на телефон. На виртуальную карту мужчина зачислил свыше 2 млн рублей. После этого «сотрудница» перестала выходить на связь.
В декабре жертвой телефонного мошенничества стала 48-летняя жительница Тамбова. Потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился начальником отдела одного из банков. Он убедил потерпевшую оформить кредит. Общий ущерб составил свыше 2 млн рублей.