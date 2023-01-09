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Завод Sollers вернулся к работе после новогодних каникул

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Автопредприятие Sollers приступило к выпуску коммерческих автомобилей Sollers Argo и Sollers Atlant после новогодних праздников. Об этом 9 января сообщила пресс-служба завода.

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В настоящий момент мощности предприятия проходят подготовку к старту производства автомобилей по технологии полного цикла. Запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения.

В компании сообщили, что Sollers Argo и Sollers Atlant являются машинами, которые разработаны на базе мировых технологий с одной из лучших в классе экономикой владения. Новые модели легкой коммерческой техники, выпускаемые на заводе, способны закрыть в России пустующие сегменты в сфере перевозок.

Sollers Atlant является автомобилем полной массой от 2,5 до 4,2 т. Оснащается дизельным двигателем мощностью 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса Евро-5. Другая модель, Sollers Argo, представляет собой компактный автомобиль для внутригородских перевозок. Машина имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. Евро-5.

19 декабря компания Sollers объявила, что возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Будут выпускаться бензиновые и битопливные моторы ЗМЗ серий 523 и 524. Директор моторного завода Ильнур Сахабиев рассказал, что на российском рынке вновь возник спрос на линейку двигателей V8 как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Самый первый двигатель V8 был собран в 1963 году. Всего за 58 лет производства данного мотора было изготовлено 6 531 101 штук.

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