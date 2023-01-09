Беспорядки в Бразилии. Главное

В Бразилии несколько дней не утихают массовые беспорядки — причиной послужило вступление в силу полномочий президента. По результатам октябрьских выборов главой государства в третий раз стал Лула да Силва. 1 января политик принял присягу, после чего сторонники его предшественника Жаира Болсонару устроили массовые погромы в Бразилиа. Хроника событий — в материале «Известий».

Беспорядки в Бразилии — жертвы и разрушения

Массовые беспорядки сторонники Болсонару учинили в Бразилиа 8 января. Протестующие анонсировали свои намерения заранее, но поначалу предполагалось, что акции будут мирными. Однако манифестанты, требующие отставки да Силвы, устроили массовые погромы и начали захват правительственных зданий. Они не вняли предупреждениям полиции, вступили с сотрудниками органов в противостояние и прорвались в здание государственного парламента. В Сети публикуют видеоролики, обличающие акты вандализма в здании. Захватили участники акций и здание Верховного суда, а также появлялась информация о погромах в президентском Дворце Планалту.

Как сообщает телеканал Globo, бразильским правоохранителям удалось восстановить контроль над всеми захваченными зданиями. Сейчас оцениваются многочисленные разрушения и поломки.

В разгар беспорядков главу государства эвакуировали в безопасный район. Однако в настоящее время да Силва уже прибыл в резиденцию, чтобы лично оценить масштабы погромов и совершить обход всех этажей.

Информация о жертвах и пострадавших на официальном уровне не уточняется. По предварительным подсчетам, участниками протестных акций стали около 5 тыс. граждан.

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий призвал сотрудников посольства и находящихся в Бразилиа россиян минимизировать походы на улицу и избегать нахождения в толпе. Он отметил, что обстановка остается напряженной. В то же время дипмиссия не располагает сведениями о пострадавших гражданах России и не получала запросы о помощи от них.

Беспорядки в Бразилии — реакция властей

Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января. Он пообещал, что протестующих и потворствующих происходящему полицейских ждет наказание.

Между тем правоохранители прибегают к жестким мерам пресечения беспорядков. К разгону протестующих привлекли регулярную армию. Кроме того, был задействован вертолет военной полиции, с помощью которого на протестующих скидывают шумовые и световые гранаты, а также снаряды со слезоточивым газом.

Начальник федеральной полиции Андерсон Торрес на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором пообещал, что преступники не останутся безнаказанными.

К настоящему моменту задержано более 400 человек. Как уточнил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша, правоохранители продолжают работу по установлению всех ответственных за организацию террористических актов. Политик опубликовал видеообращение, в котором извинился перед да Силвой и главами законодательной и судебной властей. Он заверил, что общественный порядок будет восстановлен.

Однако Верховный федеральный суд постановил отстранить Рошу от должности сроком на 90 дней.

«Ничто не может оправдать бездействие и терпимость главы управления общественной безопасности и губернатора Федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о намерении совершить насильственные акты против органов власти», — гласит вердикт министра суда Александра де Мораеса.

При этом сам Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными. Также он не согласился с обвинениями да Силвы, утверждающего, что выступления предшественника разжигают массовые беспорядки.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и в третий раз занял президентское кресло. Он одержал победу на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Жаира Болсонару. Политик получил полномочия президента сроком на четыре года.