Почти 3 млрд рублей направят на реконструкцию трассы в Удмуртии
Почти 3 млрд рублей направят на реконструкцию участка трассы М7 «Волга» в Алнашском районе Удмуртии. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Работы пройдут на участке протяженностью около 13 км. Ожидается, что реконструкция будет выполнена в два этапа. Трассу расширят с семи до 14 м, движение будет осуществляться по двум полосам в обе стороны. Об этом пишет ИА «Сусанин».
В 2023 году на выполнение реконструкции из федерального бюджета направят свыше 877,65 млн рублей. В 2024 году финансирование составит почти 2,1 млрд рублей. Работы будут выполнены до 1 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Московской области построили и реконструировали больше 60 км автомобильных дорог. Транспортная доступность улучшилась для 4 млн человек.