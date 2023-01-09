В Польше предрекли «большую проблему» для ФРГ в случае отказа обсуждать репарации
Отказ ФРГ обсуждать вопрос военных репараций станет большой проблемой для Берлина. Об этом 9 января заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
На прошлой неделе в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.
Он отметил, что данный ответ подтвердил «самые плохие предчувствия Варшавы». Ожидалось, по его словам, что Германия все-таки сядет за стол переговоров и будет «размывать этот вопрос», однако Берлин повел себя высокомерно. Яблоньский не согласен, что дело о преступлениях немецкого рейха закрыто.
«Этот ответ, его характер и стиль будут для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко», — сказал он.
Дипломат добавил, что Берлину будет очень стыдно за свою позицию.
Ранее власти Польши заявляли, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.
В декабре научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.
Вместе с тем еще в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт. В правительстве ФРГ подчеркивали, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.