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В Польше предрекли «большую проблему» для ФРГ в случае отказа обсуждать репарации

МИД Польши предупредил ФРГ о серьезных проблемах в случае отказа обсуждать репарации
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Фото: TASS/Radek Pietruszka
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Отказ ФРГ обсуждать вопрос военных репараций станет большой проблемой для Берлина. Об этом 9 января заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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На прошлой неделе в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

Он отметил, что данный ответ подтвердил «самые плохие предчувствия Варшавы». Ожидалось, по его словам, что Германия все-таки сядет за стол переговоров и будет «размывать этот вопрос», однако Берлин повел себя высокомерно. Яблоньский не согласен, что дело о преступлениях немецкого рейха закрыто.

«Этот ответ, его характер и стиль будут для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко», — сказал он.

Дипломат добавил, что Берлину будет очень стыдно за свою позицию.

Ранее власти Польши заявляли, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

В декабре научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

Вместе с тем еще в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт. В правительстве ФРГ подчеркивали, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

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