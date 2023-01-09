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Часть старинной усадьбы Акулова в Томске восстановят в 2023 году

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В Томске предприниматели восстанавливают старинную усадьбу Акулова по программе «Дом за рубль». В 2023 году планируется завершить работы в первом доме. Так же за год арендаторы обещают достроить «до крыши» второй дом и начать восстанавливать третий. Об этом РИА «Томск» рассказала одна из арендаторов Елена Бутько.

Речь идет о восстановлении почти полностью сгоревшей усадьбы Акулова на улице Гоголя. Агентство поясняет, что истории программы «Дом за рубль» — это первый семейный проект. Четыре дома арендовали родственники, а пятый — их приятель. Срубы собирают на площадке в деревне Петрово.

В феврале 2022 года предприниматели рассказывали, что потратили на восстановление зданий 12 млн рублей. В данный момент, по словам Бутько, израсходовано более 17 млн рублей. Внутренняя отделка пока не проводилась.

Проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2017 года. В его рамках инвесторы за свой счет ремонтируют старинные дома под собственные нужды и получают льготу по арендной плате. После разработки проектной документации она снижается до 10%, а после ремонтно-восстановительных работ — до 1 рубля за один дом. Льготная аренда заключается на срок 49 лет.

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