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Facebook будет удалять публикации в поддержку беспорядков в Бразилии

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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Администрация Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской) будет удалять публикации в поддержку беспорядков, устроенных в Бразилии сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщила 8 января телекомпания CNN со ссылкой на представителя Meta Энди Стоуна.

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«Мы <...> продолжим удалять публикации, нарушающие наши правила», — подчеркнул Стоун.

В столице Бразилии прошли массовые протесты сторонников Болсонару. Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга потребовали отставки действующего президента Лулы да Силвы.

Полиция применила к протестующим перцовый газ и светошумовые гранаты. По информации телеканала Globo, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов восстановили контроль над всеми зданиями, которые были захвачены в ходе беспорядков.

Лула да Силва объявил режим ЧС в столице до конца января в связи с массовыми беспорядками. Он распорядился задействовать федеральных военных и правоохранительные силы для устранения беспорядков. Глава государства также назвал это «варварством» и пообещал, что участников ждет наказание по всей строгости закона.

В свою очередь, сам Болсонару признал незаконность действий своих сторонников, устроивших массовые беспорядки в столице.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от Болсонару.

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