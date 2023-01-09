В Казахстане может начаться производство кроссовера Jetour X70

В Казахстане планируют запустить производство нового кроссовера Jetour, который входит в китайскую Chery. Выпуск модели Jetour X70 планируется на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, сообщил 9 января портал Kolesa.kz.

Новый кроссовер является соплатформенником машины Chery Tiggo 8. Автомобиль предложат с семиместным салоном и полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. В зависимости от комплектации кроссовер будет комплектоваться либо механической коробкой, либо автоматической.

По информации казахстанского ресурса, в оснащение кроссовера войдут фронтальные и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, датчики давления в шинах и различные системы помощи водителю. Jetour X70 ориентирован производителем на молодежную аудиторию. Точных сроков появления Jetour X70 в Казахстане пока не сообщается.

21 декабря стало известно, что российские автомобильные дилеры стали предлагать в РФ новые китайские кроссоверы Jetour X70 Plus. В максимальной комплектации автомобиль стоит в РФ 2,1 млн рублей. Для заказа дилеры предлагают только переднеприводные модификации с полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. Двигатель работает в связке с «автоматом». Машины доступны в пяти- или семиместной компоновке салона.