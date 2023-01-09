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Половина опрошенных финнов проголосовала против создания базы НАТО в стране

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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Порядка половины опрошенных в Финляндии выступает против создания постоянной военной базы НАТО в стране после ее вступления в Североатлантический альянс. Результаты обнародовал местный телеканал MTV в понедельник, 9 января. В нем приняли участие свыше тысячи финнов в возрастном диапазоне от 18 до 79 лет.

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Против военной базы НАТО в Финляндии проголосовали 48% участников опроса, 39% выступили за ее создание, а 13% воздержались.

Как отметил MTV, 49% граждан страны позитивно относятся к активному участию Финляндии в международной деятельности НАТО, а также совместных военных операциях под его эгидой. 42% опрошенных уверены, что государству стоит ограничиться вопросами своей безопасности.

Опрос проводился с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.

29 июня 2022 года страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля.

К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией и выдача Турции ее членов.

29 ноября глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Но, по его словам, этого недостаточно и государства должны сделать больше.

8 января финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заверил, что на финской территории не будет размещено ядерное оружие даже после вступления страны в НАТО. Также он дополнил, что в будущем Финляндия и Швеция планируют образовать единую оборонную единицу.

2 января большинство жителей Швеции выступили против изменения законов страны ради членства в НАТО. 79% опрошенных шведов согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что страна «должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции».

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