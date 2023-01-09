Реклама
Прямой эфир
Мир
Половина опрошенных финнов проголосовала против создания базы НАТО в стране
Авто
В Казахстане может начаться производство кроссовера Jetour X70
Мир
Около 90% жителей Турции назвали США врагом страны
Мир
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Мир
Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации
Спорт
В академии «Небесная грация» состоялись первые спортивные сборы
Мир
Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после более 20 лет тюрьмы в США
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 10 января
Интернет
В Twitter появится функция форматирования текста
Общество
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Мир
СМИ указали на зависимость будущего Украины от выборов в США в 2024 году
Общество
Почти 60 градусов мороза зафиксировали синоптики на полюсе холода в Оймяконе

Около 90% жителей Турции назвали США врагом страны

Gezici: 90% жителей Турции считают США врагом
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dil Toffolo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 90% граждан Турции считают США врагом страны, а более 62% видят своим союзником Россию. Такие данные опроса центра Gezici озвучил телеканал Ulusal TV в своем эфире 9 января.

Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
Наступивший год обещает Турции серьезные испытания

В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.

Так, 62,6% респондентов назвали Москву другом Анкары, а 72,8% участников опроса посчитали, что между Россией и Турцией должны быть установлены хорошие отношения.

Отрицательно о России высказались 18,3% опрошенных.

Президент центра Gezici Мурат Гезичи, комментируя уровень недоверия к США, отметил, что общество отворачивается от Запада и начинает больше доверять России.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце декабря 2022 года сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

В ноябре Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить.

4 января газета «Коммерсант» написала о том, что Турция заняла уникальную позицию после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации говорится, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года.

Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с РФ, на пользу стране пошло открытие газового хаба, посредничество в реализации зерновой сделки.

Также в этот день дипломатический источник сообщил, что Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023