Около 90% жителей Турции назвали США врагом страны

Около 90% граждан Турции считают США врагом страны, а более 62% видят своим союзником Россию. Такие данные опроса центра Gezici озвучил телеканал Ulusal TV в своем эфире 9 января.

В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.

Так, 62,6% респондентов назвали Москву другом Анкары, а 72,8% участников опроса посчитали, что между Россией и Турцией должны быть установлены хорошие отношения.

Отрицательно о России высказались 18,3% опрошенных.

Президент центра Gezici Мурат Гезичи, комментируя уровень недоверия к США, отметил, что общество отворачивается от Запада и начинает больше доверять России.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце декабря 2022 года сообщил, что Турция и Россия приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

В ноябре Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом, который можно быстро запустить.

4 января газета «Коммерсант» написала о том, что Турция заняла уникальную позицию после раскола мирового сообщества из-за кризиса на Украине. В публикации говорится, что турецкого президента можно назвать самым успешным политиком 2022 года.

Несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта, Анкара извлекает немало выгоды из этой ситуации: наращивание торговли с РФ, на пользу стране пошло открытие газового хаба, посредничество в реализации зерновой сделки.

Также в этот день дипломатический источник сообщил, что Эрдоган намерен вновь предложить посредничество Анкары в переговорном процессе Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.