Трассы в Алтайском крае вновь стали доступны для автобусов

В Алтайском крае вновь разрешено движение пассажирских автобусов по региональным трассам. Ограничения сняли с 13:00. Водителей призывают быть внимательными или отказаться от поездок на дальние расстояния.

Автобусные рейды отменили утром 9 января. Все региональные трассы были закрыты. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В Алтайском крае были метель и сильный боковой ветер. На дорогах образовался гололед, сообщает altapress.ru.

Ранее, 5 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в регионах страны. Явление называется ультраполярным процессом. Оно должно продлиться не более пяти дней.