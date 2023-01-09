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Более 70 тыс. человек посетили московские новогодние инфоцентры для туристов

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Фото: mos.ru
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Более 70 тыс. человек посетили московские новогодние информационные центры (ТИЦ) для туристов. Об этом 9 января сообщается на сайте мэра столицы.

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Центры были открыты в парке «Зарядье», на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Кроме того, еще четыре инфоцентра работали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Тюмени. В общей сложности их посетили свыше 70 тыс. человек.

«В основном гости интересовались достопримечательностями столицы, прогулочными маршрутами и предстоящими культурными событиями», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В столице инфоцентры работали с 23 декабря по 8 января. Люди узнавали о работе транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах, интересовались, где покататься на коньках и какие выставки посетить.

В каждом центре работала почта Деда Мороза, и желающие могли отправить открытку в любой регион страны. Такой возможностью воспользовались более 5 тыс. раз.

Среди россиян в центры чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы и других городов. Среди иностранцев — путешественники из Индии, КНР, Турции.

Ранее в январе Сергунина рассказала о первой в 2023 году Московской музейной неделе, которая пройдет с 9 по 15 января.

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