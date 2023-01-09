Видео. Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области

Видео. Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области

2023-01-09 09:31:36

2023-01-09 09:31:36

2023-01-09 09:31:36

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