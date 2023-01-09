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Ольга Яковлева выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Эрмана

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Актриса МХАТа Ольга Яковлева выразила соболезнования в связи со смертью бывшего директора театра «Современник» Леонида Эрмана.

В беседе с телеканалом «360» в воскресенье, 8 января, артистка отметила, что заслуженный деятель искусств России удивительно бережно относился к актерам, высоко ценил их труд. Кроме того, артистам Эрман отправлял поздравления с праздниками, пишет RT.

«Испытывала к нему самые теплые чувства, всегда хотелось подойти и сказать ему об этом. Но мне тогда казалось, что это неловко. <…> Мне очень грустно, что его больше нет», — призналась актриса.

Она указала, что Эрман был специалистом высокой квалификации и человеком дела, который очень любил театр.

8 января глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова также выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Эрмана. Министр назвала это прискорбной новостью для всего мира театрального искусства.

«Всю свою жизнь он посвятил служению театру «Современник», у истоков которого он стоял», — приводит слова Любимовой сайт aif.ru.

Заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман умер в возрасте 96 лет в субботу, 7 января.

В начале января директор «Современника» заболел и попал в больницу, где сразу оказался в реанимации, отмечает телеканал «Звезда».

Прощание с Эрманом пройдет 10 января. Начало в 12:00. Церемония состоится в ритуальном зале МОНИКИ, отмечает РИАМО.

Леонид Эрман в юношеском возрасте прошел Великую Отечественную войну, а в 1952 году, когда ему было 25 лет, стал студентом постановочного факультета Школы-студии МХАТ, пишет агентство городских новостей «Москва». В 1956 году, когда на ее основе родился театр «Современник», Эрман участвовал в его создании в качестве заведующего постановочной частью.

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