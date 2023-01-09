В Twitter появится функция форматирования текста

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск анонсировал появление функции форматирования текста в социальной сети. Об этом глава компании сообщил на своей странице в сети микроблогов 9 января.

«Позднее в этом квартале мы также добавим простые функции форматирования, такие как жирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта», — написал Маск.

По его словам, благодаря такому обновлению пользователи смогут публиковать полные тексты в Twitter, не уходя на другие сайты. При этом социальная сесть продолжит «рекомендовать краткость в твитах», добавил Маск.

Накануне глава компании анонсировал обновление, в котором, в частности, пользователи смогут писать длинные посты, переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей свайпами и делать закладки. Также анонсировалось скорое изменение интерфейса.

Еще в начале декабря 2022 года Маск сообщал, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

В этом же месяце владелец компании указал, что в январе в соцсети появится опция, показывающая пользователям причину блокировки аккаунта, а до этого в Twitter заработал счетчик просмотров постов.