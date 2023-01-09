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Spiegel: Германия едва ли может выполнить данное Киеву обещание по поставкам БМП Marder

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В Германии «лихорадочно» ищут 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые Берлин ранее обещал Киеву. Вероятнее всего, большинство БМП властям придется взять из запасов собственных Вооруженных сил, пишет издание Spiegel 8 января.

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Утверждается, что после анонсирования поставок Marder на Украину политики и военные страны удивились, так как у Германии нет таких запасов БМП. Еще в пятницу, 6 января, представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что объяснит всё «в течение дня», но до сих пор он так и не дал разъяснений.

Spiegel сообщает, что оборонный концерн Rheinmetall на сегодняшний день имеет 60 бракованных Marder, однако их ремонт занял бы слишком много времени и осуществить поставку до апреля, как обещал Берлин, будет попросту невозможно.

«Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», — отмечается в публикации.

Информацию об этом изданию также подтвердил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Хеннинг Отте. По его словам, сегодня правительство страны не готово к таким крупным поставкам, поэтому военным придется «опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии».

6 января Хебештрайт сообщил, что БМП будут готовы в I квартале 2023 года. Обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории Германии.

По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Накануне издание Bild представило результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты Marder.

6 января депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказала мнение, что правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву Marder.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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