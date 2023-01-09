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Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу

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Между Хабаровским и Приморским краями впервые в истории официально определили границу. Ее протяженность составила 1142 км, сообщили 9 января в пресс-службе Росреестра.

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«Официальной границы между Приморьем и Хабаровским краем до сих пор не существовало. И вот теперь этот вопрос решен — граница между соседними регионами внесена в реестр», — цитирует пресс-служба ведомства замминистра имущественных и земельных отношений Приморского края Олега Топчиенко.

По словам руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Евгения Русецкого, описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были обнаружены расхождения в границах 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения.

«Мы занимались документацией и разрешением споров и разногласий. В ходе переговоров все вопросы были урегулированы, и теперь между нашими соседними регионами есть официальная граница, внесенная в ЕГРН», — подчеркнул он.

Граница между краями проходит через реки, лесные массивы, горные хребты, федеральную автодорогу А-370 «Уссури» и Транссибирскую магистраль.

Хабаровский и Приморский края были образованы в 1938 году разделением существовавшего до этого Дальневосточного края РСФСР на две части.

В декабре прошлого года Росреестр установил точные границы между Башкирией и Челябинской областью. Башкирия получила исторические земли, на границе находятся 48 муниципалитетов республики, общая протяженность границы — 1443 км. Челябинская область передала Башкирии территорию, где когда-то была деревня Текеево, родина Салавата Юлаева. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, эта территория обладает большой исторической значимостью для Башкирии.

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