Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 января заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), возможно, готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища.

Он отметил, что Днепр обмелел в последнее время и на то, по его словам, есть причина. Как полагает Рогов, это косвенно подтверждает подготовку украинских войск к форсированию реки в районе Каховского водохранилища.

«Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС», — предположил Рогов в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, обмеления Днепра ВСУ добились путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов гидроэлектростанций на плотинах Днепровского каскада.

Также Рогов сообщил, что ВСУ усилили интенсивность обстрела Запорожской области: только за прошедшие сутки противник открывал артиллерийский огонь 89 раз.

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин 4 января призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС.

Между тем 13 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений и Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря встретился в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По итогам переговоров в госкорпорации заявили, что взаимоприемлемый текст документа о зоне безопасности вокруг ЗАЭС будет подготовлен в максимально сжатые сроки после проведения необходимых консультаций. В «Росатоме» также отметили, что разговор с Гросси был предметным, полезным и откровенным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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