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Польский депутат поругался с телеведущим из-за российского огурца

Депутат сейма Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего TVP Info Клечека
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Фото: скриншот
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Депутат польского сейма Яцек Бурый в эфире телеканала TVP Info 8 января раздавил огурец о стол ведущего после обвинений в обогащении за счет продажи российских овощей.

Сначала журналист Милош Клечек припомнил депутату его заявление о «недорогом» топливе в стране и поинтересовался, хотел бы Бурый, чтобы граждане страны заправлялись бензином по стоимости 10 злотых (126 рублей) за 1 л.

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«Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — добавил Клечек.

В ответ на это депутат заявил, что ведущий также зарабатывает большие деньги на государственном предприятии, намекая, что ему не понять, каково живется гражданам страны, о которых он говорит.

«Ты такой умник. Пожалуйста, это тебе», — сказал Бурый и, достав огурец, раздавил его на столе журналиста и покинул студию.

Клечек в свою очередь обвинил депутата в «запланированном шоу», а также напомнил зрителям о тысячах злотых, который заработал Бурый на продаже российских огурцов в стране.

1 января глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские государства, которые стремятся добиться независимости от газа из РФ, ждет суровая зима.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что к энергокризису в ЕС привела ошибочная политика в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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