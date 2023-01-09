Депутат ЕП рассказал о жаждущих войны лидерах стран Евросоюза и НАТО

Европейцы в отличие от лидеров их государств не хотят войны. Об этом 8 января написал в Twitter депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

«Империи НАТО и ЕС жаждут войны, но европейцы хотят мира», — заявил депутат.

К посту он прикрепило фото, на котором запечатлен билборд с призывом остановить конфликт на Украине.

В начале января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться.

20 декабря опрос центра Szazadveg показал, что большинство граждан ЕС хотели бы принудить Россию и Украину начать переговоры.

Вместе с тем, как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».